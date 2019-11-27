عدن 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسغادر أمس 131 لاجئا صوماليا عبر ميناء عدن إلى بلادهم ضمن برنامج الإعادة الطوعية للاجئين الذي ينفّذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.ويعد برنامج الإعادة الطوعية للاجئين الصوماليين لمن رغب في العودة طواعية إلى الصومال يشمل نقلهم من عدن عبر البحر إلى جمهورية الصومال، وينقلون بعد ذلك إلى مختلف المقاطعات الصومالية حسب مقر سكنهم برا وجوا.//انتهى//16:54ت م0206