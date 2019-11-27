القاهرة 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسدفعت عمليات بيع من قِبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمستثمرين الأفراد المصريين، بمؤشرات البورصة المصرية للتراجع الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 16ر0% مسجلاً 7ر13759 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 26ر0% ليصل إلى 52ر529 نقطة، وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 38ر0 % من قيمته لينهي التعاملات عند مستوى 96ر1392 نقطة.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 3ر1 مليار جنيه ليصل إلى 7ر699 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 08ر1 مليار جنيه.// انتهى //18:07ت م0237