الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسدشن معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي أمس بمقر الوزارة فعالية "ساعة لصحتك" لمنسوبي ومنسوبات الوزارة، وذلك بحضور معالي مساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، وعدد من قيادات الوزارة، والمشاركين من الجهات ذات الاختصاص.وتأتي الفعالية ضمن برنامج لياقي توعوي للمحافظة على صحة منسوبي ومنسوبات الوزارة وحيويتهم، وذلك للاستفادة من الإمكانات البشرية، ورفع كفاءة الأداء؛ للتوافق مع سبل التطوير الإداري واتجاهات التغيير في منظومة العمل التعليمي، ومساهمة مجتمعية من الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، بالتعاون مع الإدارة العامة للإشراف التربوي، والقطاعات ذات العلاقة.وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية الأستاذ علي الشعيلان أن المعرض ينفذ بمشاركة المراكز الصحية، والجهات ذات العلاقة؛ لتقديم العديد من الخدمات والاستشارات الصحية والغذائية للمحافظة على الصحة العامة، ورفع مستوى الوعي لدى منسوبي ومنسوبات وزارة التعليم؛ لممارسة نمط حياة صحي، وإكساب المفاهيم والمعارف المرتبطة بالنشاط البدني، والتغذية الصحية، بالإضافة للتعريف بالخيارات والبدائل المتاحة، وتنمية المهارات الحياتية والعادات الصحية السليمة.وعلى هامش الفعالية تجول الدكتور العاصمي برفقة مساعد الوزير بالمعرض المصاحب، مطلعاً على محتوياته، والأركان المزودة بكامل التجهيزات الطبية، وأدوات القياس.// انتهى //18:15ت م0238