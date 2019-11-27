تبوك 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسوقعت جمعية التوحد بمنطقة تبوك أمس، عقد شراكة مستدامة مع مركز طب الأسنان التخصصي بالمديرية العامة للشئون الصحية بتبوك، يتضمن تقديم الرعاية الصحية لأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بالجمعية وتخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع بتوفير عيادة خاصة لهم مع اخصائي الأسنان ووضع آلية مواعيد لتسهيل الخدمات العلاجية المقدمة لهم.ووقع الاتفاقية المدير التنفيذي للجمعية هيفاء العمراني , ومدير مركز طب الأسنان التخصصي الدكتور فوائد المالكي .وثمّن رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سالم الضاحي هذه الشراكة ، مقدماً شكره وتقديره لمدير مركز طب الأسنان التخصصي بتبوك ولكافة العالمين في المركز ، سائلا الله عز وجل لهم الأجر والثواب ، مرحبا بجميع الجهات الراغبة في الشراكة مع الجمعية لما فيه مصلحة للمستفيدين من خدمات الجمعية وذويهم.// انتهى //18:16ت م0239