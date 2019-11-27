الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسدشن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم, الإطلاق الرسمي لبوابة النيابة العامة الإلكترونية التي تُعد قفزة كبيرة في منظومة الخدمات الإلكترونية من خلال إيجاد البنية التحتية المناسبة لتحقيق التحول الوطني 2020 .وتمنى معاليه أن تحقق البوابة الإلكترونية رؤية وتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-، وأن تكون بوابة خير لجميع المواطنين والمقيمين.وقال في تصريح بهذه المناسبة: "إن البوابة تعكس حرص النيابة العامة على التميز في خدماتها من خلال تسخير الإمكانات كافة للرقي بمرفقها، حتى يؤدي رسالته السامية في المجتمع بعدالة ناجزة تحفظ الحقوق و ترد المظالم.وأشار إلى أن هذا التطور في الخدمات الإلكترونية التي تقدمها النيابة العامة يعكس رؤيتها في مواكبة العصر، ويرتقي بخدماتها المقدمة، ويسهم في تسهيل الأعمال التي تخدم الوطن والمواطن كافة، وتحقق أهداف النيابة الطموحة، استكمالاً لمسيرة الخير والنماء في هذه البلاد المباركة، لتأتي موائمة لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.وكانت مراسم التدشين قد بدأت بعرض مرئي قدمه المهندس سامي العصيمي مدير عام تقنية المعلومات في النيابة العامة، أعرب من خلاله عن شكره وتقديره لمعالي النائب العام على ما تجده النيابة من دعم غير محدود من لدن معاليه، معبرا عن فخره وزملائه بتدشين البوابة الإلكترونية للنيابة العامة في ثوبها الجديد، اتساقاً مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.وأوضح العصيمي أن هذه البوابة ستغطي كافة احتياجات الزائر بمختلف تصنيفاته، مع سهولة الاستخدام وسرعة الوصول وفق أعلى المعايير.// انتهى //18:16ت م0240