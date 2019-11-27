بريدة 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسنفذت جامعة القصيم، مُمثلة بقوافل طب الأسنان التطوعية أمس قافلتها السادسة والعشرين برعاية معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، ، وبإدارة طلابية كاملة، وذلك بدار الرعاية الاجتماعية ببريدة.وبلغ عدد المستفيدين من القافلة ٤٤ مريضاً منهم 25 حالة لعلاج الحشوات، وعلاج العصب لشخص واحد، فيما استفادت 9 حالات من علاج اللثة، و9 حالات أخرى من الجراحة.ويهدف برنامج قوافل طب الأسنان التطوعية الذي تنظمه الجامعة إلى تقديم الخدمات العلاجية في مجال طب الأسنان بمختلف التخصصات الحشوات وعلاج اللثة والجراحة، بالإضافة إلى تفعيل جانب التثقيف الصحي الوقائي للمستفيدين حول طرق الاهتمام بسلامة صحة الفم والأسنان.// انتهى //18:17ت م0241