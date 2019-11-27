الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واساستضافت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اليوم, صاحب السمو الملكي اللواء الركن الدكتور فيصل بن محمد بن ناصر لتقديم محاضرة عن "الجذور التاريخية لفكر الخوارج وارتباط الأحزاب المعاصرة به"، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور أحمد العامري، ونظمتها وحدة التوعية الفكرية في مبنى المؤتمرات، ونقلت في القاعة الكبرى في مدينة الملك عبدالله للطالبات.وتناول سموه خلال المحاضرة التي حضرها قيادات الجامعة، ومنسوبيها ومنسوباتها، وعدد من الطلبة، والطالبات ثلاثة محاور، الأول حول الجذور التاريخية لفكر الخوارج، الثاني عن "فكر الخوارج في الأحزاب المعاصرة", وفي المحور الأخير المارقون من الدين.وتطرق سموه إلى سمات الخوارج التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام من جانب مظاهر التعبد، وعدم التفقه في الدين، وصغر السن مع صغار العقل، والاستشهاد المضلل للنصوص، مبينا المعايير الفكرية لفكر الخوارج, معرجا على معتقداتهم وأوجه الاختلاف بين خوارج الماضي والحاضر.وفي ختام المحاضرة قدم معالي الدكتور أحمد العامري هدية تذكارية لصاحب السمو الملكي اللواء الركن الدكتور فيصل بن محمد بهذه المناسبة.// انتهى //18:19ت م0244