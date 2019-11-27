عرعر 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واساختتم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني اليوم أسبوع التلاحم الوطني بمنطقة الحدود الشمالية وقافلة تلاحم بعد تنفيذ جملة من الفعاليات الحوارية الكثيفة وتنفيذ مسيرة بالدراجات النارية في شوارع عرعر والذي استمر لمدة أربعة أيام في كل من النادي الادبي والثقافي والمدينة الرياضية والغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة، بمشاركة عدد من العلماء والمثقفين والمفكرين وأصحاب الرأي والفاعلين وأفراد المجتمع.وتضمنت فعاليات أسبوع التلاحم الوطني التي استهدفت جميع الفئات العمرية والتوجهات والاهتمامات المختلفة، عددا من المحاضرات ولقاءات وورش العمل والبرامج التدريبية والمسابقات الرياضية والأمسيات الوطنية وزيارة لعدد من المدارس.ويهدف أسبوع التلاحم الوطني إلى المحافظة على الانتماء والتعايش والتلاحم الوطني، واستنهاض دور العلماء والمثقفين لتعزيز مفاهيم وممارسات الحوار وقيم التسامح للمحافظة على اللحمة الوطنية، إضافة إلى خلق مبادرات شبابية تخدم المنطقة والوطن وتعزز مفاهيم التلاحم الوطني، فضلا عن تحقيق القيم الفكرية والاجتماعية التي تتضمنها رؤية المملكة 2030 والتي تؤكد على أهمية تعزيز منهج الوسطية والتسامح.وكرم المركز الجهات الفائزين في المسابقات الرياضية والإعلاميين الذين ساهموا في تغطية الملتقى.// انتهى //18:19ت م0245