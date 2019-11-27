القاهرة 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسالتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد اليوم مع قائد القوات البرية اليونانية الفريق جورجيوس كامباس والوفد المرافق له، الذي يزور القاهرة حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون العسكري، خاصة في مجال التدريبات المشتركة، ونقل وتبادل الخبرات، ودعم القدرات القتالية والفنية بين القوات المسلحة للبلدين.// انتهى //18:22ت م0246