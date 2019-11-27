سياسي / رئيس الأركان المصري يبحث مع قائد القوات البرية اليونانية تعزيز التعاون العسكري
الأربعاء 1441/3/30 هـ الموافق 2019/11/27 م واس
القاهرة 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس
التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد اليوم مع قائد القوات البرية اليونانية الفريق جورجيوس كامباس والوفد المرافق له، الذي يزور القاهرة حاليًا.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون العسكري، خاصة في مجال التدريبات المشتركة، ونقل وتبادل الخبرات، ودعم القدرات القتالية والفنية بين القوات المسلحة للبلدين.
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18:22ت م
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