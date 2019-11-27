بريدة 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسأقامت جامعة القصيم مُمثلة بالنادي الطلابي بكلية الحاسب أمس، ندوة بعنوان "الدخول لعالم المشاريع التقنية لرواد الأعمال"، وذلك في مقر الكلية.قدم الندوة مستشار تطوير الأعمال في حاضنة "بادر"، المهندس محمد بن فهد الحسن، بحضور عدد من طلاب ومنسوبي كلية الحاسب ، وعدد من المهتمين في مجال ريادة الأعمال التقنية من خارج الكلية.واستعرض خلال الندوة، التقنية والمهارات المطلوب توافرها لدى رائد الأعمال عند بداية تأسيس مشروعه التقني،والخطوات بناء المنتج الأولي MVP للمشاريع التقنية وآلية عمله، إلى جانب أفضل الأساليب لتأسيس الشركات الناشئة المرنة أو الرشيقة، متبعين بذلك منهجية المشاريع الناشئة.// انتهى //18:27ت م0248