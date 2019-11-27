مكة المكرمة 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسانطلقت اليوم فعاليات ملتقى "حمايتي" الذي تنظمه وكالة جامعة أم القرى لشؤون الطالبات، بالتزامن مع الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، عبر جلسات علمية وأوراق عمل تقدمها باحثات أكاديميات، بحضور قطاعات حكومية وأهلية مختصة.وأكدت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي في كلمتها، على المسؤولية الاجتماعية المناطة بكافة جهات المنظومة في التصدي لأنواع العنف ومسبباته، عبر تفعيلها للبرامج والملتقيات التوعوية وإثرائها بجلسات علمية ونقاشات متنوعة، لتثقيف منسوبات وطالبات الجامعة بمكانة المرأة ودورها المحوري في المجتمع.من جانبها استعرضت وكيلة مدير مركز بحوث الدراسات الإسلامية بعمادة البحث العلمي الدكتورة أفنان تلمساني، مفهوم العنف في الفقه والقانون، وارتباطه المباشر بالاستغلال والإيذاء بجميع أشكاله، مؤكدة على دور الوازع الديني ومعرفة الأحكام الشرعية في بناء الأسرة واستقرارها.فيما ناقشت وكيلة عميد كلية التربية الدكتورة عبير الصبان، الأساليب العلاجية المستخدمة في حث الأطفال المعرضين لمشاهد العنف بمختلف صوره على كسر حاجز الصمت، والإفصاح عن الأحداث والمشاجرات التي شاهدوها بوضوح دون إعادة ذكرها، وتشجيعهم على اكتساب أنماط سلوكية جديدة تساعدهم على فهم مسببات العنف.بدوره أوضح الأستاذ المشارك بقسم الخدمة الاجتماعية الدكتورة طلحة فدعق، أنواع العنف وأثاره المترتبة على مختلف الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، بحسب الأساليب المستخدمة والممارسات الخاطئة المرتكبة في حق المرأة، سواء كانت جسدية أو لفظية.// انتهى //18:30ت م0249