الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسقامت المديرة العامة للعلاقات الثنائية بوزارة الخارجية البلجيكية أنيك فان كاتلسترو، والمسؤولة عن إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البلجيكية مارين لوجتن، ونائبة مديرة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية البلجيكية إيفي رويومبيك اليوم , بزيارة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مقرها بالرياض، ترافقهم سفيرة بلجيكا لدى المملكة دومينيك مينور , والقنصل اليسا دي رليس، التقوا خلالها رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني وعددا من أعضاء الجمعية.وأطلع الدكتور مفلح القحطاني الحضور على أنشطة الجمعية ومجالات عملها المختلفة, والتطور الذي تشهده المملكة في مجال حقوق المرأة وما تم من إجراءات بشأن تمكينها في مختلف المجالات.وتطرق اللقاء إلى دعم المملكة لحقوق الطفل والجهود المبذولة في هذا الشأن حيث أكد رئيس الجمعية أن المملكة بذلت جهودا لحماية حقوق الطفل ومن ذلك إصدار نظام لحماية الطفل ونظام للحماية من الإيذاء واللذين ساهما في إيجاد حلول لبعض الإشكاليات التي كانت تواجه الأطفال في السابق بما فيها عدم الانتظام في التعليم أو تلقي العلاج أو الحرمان من الأوراق الثبوتية.كما تطرق اللقاء إلى الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وشدّد رئيس الجمعية على ضرورة أن يكون لدول الاتحاد الأوروبي ومنها بلجيكا موقفًا قويَا وموحدًا تجاه أعمال النظام الإيراني للحد من ممارساته لنشر الفوضى في المنطقة مما يؤثر على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دول المنطقة.حضر اللقاء من جانب الجمعية عضو الجمعية المستشار خالد بن عبدالرحمن الفاخري, وسكرتير رئيس الجمعية أحمد بن محمد المحمود.// انتهى //18:32ت م0250