لندن 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسأُصيب اليوم 6 مقاتلين من "الجيش الوطني"، المدعوم من تركيا، عند خطوط التماس مع "القوات الكردية" شمال مدينة حلب السورية.ووقعت الحادثة جراء إنفجار لغم أرضي بمحور كفركلبين في ريف حلب الشمالي وفقاً لما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان.ويأتي هذا بعد وفاة 4 مقاتلين من الفصائل الموالية لتركيا جراء اشتباكات مع القوات الكردية بريف حلب الشمالي صباح يوم الإثنين الماضي.// انتهى //19:25ت م0270