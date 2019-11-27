عدن 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسالتقى نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح اليوم، السفير الصيني لدى بلاده، كانغ يونغ.وبحث الجانبان، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، العلاقات المتميزة بين بلديهما، وإسهامات الصين الكبيرة في جانبي البناء والتنمية علاوة على مواقفها المساندة والداعمة للشرعية في اليمن.وأكد "محسن"، على التمسك بالثوابت الوطنية وإحلال السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث، منوهاً إلى ممارسات الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران وجرائمه بحق اليمنيين ونقضه للاتفاقات السابقة.وجدد الدبلوماسي الصيني، من جهته، استمرار بلاده في دعم الشرعية وأمن واستقرار اليمن.// انتهى //19:27ت م0271