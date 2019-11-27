بغداد 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسالتقى رئيس اركان الجيش العراقي الفريق عثمان الغانمي في بغداد اليوم رئيس هيئة الاركان الامريكية المشتركة الجنرال "مارك ميلي" يرافقه السفير الامريكي لدى العراق وقائد قوات التحالف في العراق وسوريا.وجرى خلال اللقاء" بحسب بيان صحفي لوزارة الدفاع العراقية" بحث آفاق التعاون العسكري لاسيما في مجال التدريب بين البلدين.// انتهى //19:27ت م0272