الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسافتتح مدير جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد بن صالح اليماني، المؤتمر الأول لمنظمة الهندسة الصناعية وإدارة العمليات في دول مجلس التعاون للخليج العربي،‎ الذي جاء تحت عنوان "دور المهندس الصناعي في تحقيق رؤية المملكة 2030"، بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل، وبحضور ضيوف المؤتمر من المهتمين بهذا المجال.وتحدث معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية عن دور الهندسة الصناعية في رؤية المملكة 2030 وحوكمتها، وما هو دور المهندس الصناعي في تحقيق رؤية المملكة بمحاورها الثلاثة: وطن طموح، واقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، داعياً إلى وضع مواد خاصة في المناهج الدراسية للجامعات لربط التخصصات المختلفة بالرؤية من حيث الدراسة والتحليل ، بحيث يتجهز خريج الجامعة ب "كبسولة الرؤية "يدخل بها سوق العمل ليحقق رؤية المملكة الطموحة التي يجب على الجميع السعي إلى تحقيقها كلٌّ في مجاله وتخصصه.وأوضح الدكتور اليماني أن المؤتمر يهدف إلى توفير ملتقى للأكاديميين والباحثين والممارسين لتبادل الأفكار والتطورات الأخيرة في مجال الهندسة الصناعية وإدارة العمليات، وأن إقامة مثل هذا المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة ما هو إلا تماشٍ مع الخطة الاستراتيجية للجامعة التي تنطلق من أحد مرتكزات رؤية المملكة لتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجسـتية.يذكر أن المؤتمر صُمِّم حول الأبعاد الثلاثية لرؤى دول مجلس التعاون للخليج العربي تحت عنوان "التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية"، وهو يعد فرصة للباحثين لتقديم مساهماتهم العلمية ضمن المسارات المختارة عن طريق العروض المرئية أو الملصقات، ويوفر للمشاركين فرصة نشر أوراقهم المقبولة ضمن سجل أعمال المؤتمر في مكتبة Scopus الرقمية، إذ يُمكِّن الباحثين من جميع الفئات من المشاركة بأوراقهم العلمية وتقديم ورقة (أوراق) علمية كاملة أو نبذة مختصرة.ويصاحب المؤتمر العديد من ورش العمل التي يقدمها مسؤولون وقياديون متميزون في مجال الهندسة الصناعية وإدارة العمليات من جميع دول العالم لإضافة ومواكبة التطور العلمي في المجال الهندسي من منظور بحثي ومنظور سوق العمل لدول الخليج العربية، ويشمل أنشطة مصاحبة، وهي مسابقة ملصق مشروع التخرج للطلاب، ومسابقة Simulation (المحاكاة) بين طلاب جامعات دول الخليج، وأفضل رسالة ماجستير، وأفضل رسالة دكتوراه، على أن يتبع المشاركون تعليمات التقديم الموضحة في موقع المؤتمر.// انتهى //19:34ت م0274