الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واساستقبل رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس المنظَّمة الدوليَّة للإبل فهد بن فلاح بن حثلين , في مكتبه بنادي الإبل بالرياض سفير جمهوريَّة قيرزغستان لدى المملكة عبداللطيف جمعة.وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات المتعلِّقة بالتعاون بين البلدين. وقدَّم السفير جمعة شكره لقيادة المملكة العربيَّة السعوديَّة على منح جمهوريَّة قيرزغستان الفرصة للمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الثالثة، مشيدًا بالدور الكبير الذي قدَّمه رئيس المنظمة الدولية للإبل ،وجهوده الملموسة في تطوير مهرجانات الإبل على المستوى المحلي والعالمي.وكشف سفير قيرزغستان أنه قدَّم خلال اللقاء دعوة للمستثمرين السعوديين في مجال صناعات الإبل؛ للاستثمار في بلاده، وفتح باب التعاون الاقتصادي بهذا الخصوص.من جانبه بيَّن الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين أنَّ اللقاء يعزِّز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، ولاسيما في مجال الإبل وتطوير نشاطها، مشيرًا إلى أنَّ توجيهات القيادة تدعو إلى فتح أبواب التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، بما ينعكس على تطوير القطاع وممارسيه، ونشر ثقافة وموروث الإبل على مختلف الأصعدة المحليَّة والعالميَّة.//انتهى//19:36ت م0275