الرياض ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسأعلن نادي الصقور السعودي اليوم مواعيد الأشواط التأهيليَّة لمسابقة الدعو (الملواح) 400 متر، التي تُقسَّم على فئتي الملاك والمحترفين، من داخل المملكة وخارجها.ودعا النادي المشاركين في المسابقة إلى الالتزام بمواعيد كل شوط، إذ يجب على المشارك الوجود في المهرجان في نفس تاريخ ووقت مشاركته، والموضَّحة في جدول المسابقة في موقع النادي الإلكتروني (https://sfc.org.sa)، وأن يكون موجودًا قبل بدء مشاركته بـ 40 دقيقة، وفي حال النداء على المشارك ولم يحضر، يتم استبعاد مشاركة صقره.وتتضمَّن مسابقة الملواح 87 شوطًا، فيما خُصِّصت خمسة أشواط لمسابقة المزاين، التي تُقام في مقر المهرجان بملهم شمال مدينة الرياض، من صباح الأحد 1 ديسمبر وحتى يوم 16 من الشهر نفسه.//انتهى//19:44ت م0278