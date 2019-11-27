إسلام آباد 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واساتفقت باكستان وبيلاروسيا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات التي تعود بالفائدة على شعبي البلدين.جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للحوار السياسي بين باكستان وبيلاروسيا الذي انعقد اليوم في إسلام آباد برئاسة مساعد وكيل وزارة الخارجية الباكستانية للشؤون الأوروبية الدكتور أمان رشيد، ونائب وزير خارجية بيلاروسيا آندري ديبكيوناس الذي يزور باكستان حالياً على رأس وفد من بلاده.وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أن الاجتماع ركز على مراجعة العلاقات الثنائية ومناقشة سبل تعزيزها وتطويرها، مشيراً إلى أن الجانبين أعربا عن ارتياحهما إزاء مستوى العلاقات ورغبة البلدين في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون.كما قام الجانبان بتقييم أبعاد العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والثقافية، وأعربا عن رغبتهما في استمرار التفاعلات رفيعة المستوى لزيادة تطوير التعاون الثنائي.ودعا الجانب الباكستاني الشركات البيلاروسية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في باكستان، وبخاصة في مجالات الزراعة وتجهيز الأغذية والنسيج وتقنية المعلومات وقطاعات الطاقة.// انتهى //19:45ت م0279