الخرطوم 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسكشفت مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين بدارفور عن ترتيبات لعودة 24 الف لاجئ سوداني بدولة تشاد من جملة أكثر من 350 لاجئا أبدوا رغبتهم في العودة، ضمن عملية التفويج المنظم في نهاية شهر نوفمبر ومطلع شهر ديسمبر المقبل.وأكد مفوض مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين تاج الدين إبراهيم الطاهر في تصريح له اليوم، أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بمهمته في الإسهام في تهيئة البيئة وتوفير الخدمات الأساسية للاجئين والنازحين وتوفير الخدمات من مياه، وصحة وتعليم.وكشف عن مساهمة وزارة المالية السودانية بتوفر مواد إيواء، بجانب مجهودات من وكالة الأمم المتحدة ويوناميد والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى جهود حكومات الولايات والدعم الاتحادي الخاص بتوفير الخدمات الأساسية، ومساهمات قوات الدعم السريع بتوفير محطات المياه وتوفير الأمن في مناطق العودة الطوعية وإنشاء مراكز صحية وخلاوي ومدارس بمناطق الرحل، فضلاً عن الأدوار الأمنية للقوات المسلحة والشرطة.ونبه المفوض بأن حجم الاحتياج كبير جدًا يتطلب مساندة المجتمع الدولي ،لافتا أن مفوضيته بذلت جهودا مقدرة في تهيئة بيئة العودة بالتنسيق مع السلطات بولايات وسط وغرب وشمال دارفور.وناشد تاج الدين المجتمع المدني المحلي والإدارات الأهلية لمساندة الجهود الرسمية الرامية إلى تأمين عودة اللاجئين والنازحين وتوفير البيئة المناسبة لهم والعمل على تذليل العقبات وإزالة المعوقات وإجراء المصالحات الاجتماعية لإزالة الاحتقانات ومعالجة إشكاليات الأراضي.// انتهى //19:50ت م0280