الجبيل 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسكرم محافظ الجبيل رئيس لجنة المناسبات العامة بالمحافظة عبدالله بن ناصر العسكر اليوم، القطاعات الأمنية والحكومية، والشركات الراعية لفعاليات محافظة الجبيل للعام ١٤٤٠ هـ، بحضور عدد من مسؤولي القطاعات والجهات الحكومية والشركات، وذلك بمقر المحافظة.وأوضح العسكر أن الجبيل وماتنعم به من خصائص ميزتها عن مثيلاتها في المملكة، حيث تحتضن قلاع الصناعة في مجال النفط والغاز، مما جعلها تضم العديد من الجنسيات والثقافات المتعددة، والتي أكسبتها بعدا آخر في التجانس بين ساكنيها.وأشار إلى الإهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، واللذين حرصا على تحقيق الرفاهية لأبناء الجبيل، من خلال تنظيم الفعاليات الترفيهية في الأماكن المناسبة، حيث قامت لجنة المناسبات العامة بالمحافظة، هذا العام 2019م، بتنظيم (4) فعاليات، شملت فعاليات عيد الفطر المبارك وصيف الجبيل وعيد الأضحى المبارك وفعاليات اليوم الوطني، تولت فيها اللجنة مهام التخطيط والإشراف والمتابعة والتقييم بعد كل فعالية.وأكد أن المواسم السياحية التي شهدتها مختلف مناطق المملكة ومنها المنطقة الشرقية، قد ساهمت في تطوير السياحة السعودية وتعزيز مكانتها عالميًا، وقد شكلت محافظة الجبيل، حضورًا لافتاً على خريطة السياحة السعودية، بفضل ما تحظى به من دعم واهتمام من سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، حيث تشهد اليوم، تطوراً ملموساً في المحتوى الترفيهي للفعاليات، في صورة تعكس تميز الأنشطة والبرامج التي تقدمها لجنة المناسبات العامة، لمختلف فئات المجتمع من سكان الجبيل وزوارها، وبالمستوى الذي يساهم في تحسين نمط وجودة الحياة للفرد والأسرة، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.وبين أن التنسيق المستمر مع شركاء النجاح في الهيئة الملكية بالجبيل وبلدية محافظة الجبيل، قد ساهم في تهيئة المناخ الترفيهي الملائم لتطلعات الأهالي، وذلك من خلال رفع مستوى جودة ونوعية الفعاليات المتنوعة، وتظافرت الجهود في سبيل تهيئة الأماكن المناسبة من شواطئ ومنتجعات لممارسة العديد من الأنشطة الترفيهية المناسبة.وفي ختام الحفل، قدم العسكر شكره للقطاعات الأمنية والحكومية وعلى رأسها الأسطول الشرقي والهيئة الملكية بالجبيل وبلدية الجبيل وشرطة المحافظة. والشركات الراعية، على دعمهم ومساهماتهم في فعاليات لجنة المناسبات العامة بمحافظة الجبيل لعام 2019م، وقدم شكره لأعضاء لجنة المناسبات العامة على جهودهم الكبيرة في الإشراف والمتابعة للفعاليات.// انتهى //19:55ت م0284