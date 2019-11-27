الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسواصل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم تدريباته اليومية في معسكره الداخلي بمدينة الدمام والذي يستمر حتى السابع من ديسمبر المقبل.ويمثل المعسكر المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي الفني لنهائيات كأس أمم آسيا لكرة قدم الصالات في فبراير المقبل بتركمانستان.وأجرى لاعبو الأخضر تدريباتهم على صالة مدينة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا، الذي عمد إلى تنويع وتكثيف التمارين اللياقية والبدنية بهدف رفع المخزون اللياقي.//انتهى //21:02ت م0294