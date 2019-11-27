عام / الجيش الأردني يستلم عددًا من الآليات العسكرية من الحكومة الفرنسية
الأربعاء 1441/3/30 هـ الموافق 2019/11/27 م واس
عمّان 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس
تسلّم الجيش الأردني اليوم ، 20 آلية عسكرية رباعية الدفع ممنوحة من الحكومة الفرنسية.
وتسلّم الآليات عن الجانب الأردني مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية للتخطيط والتنظيم اللواء الركن هلال الخوالدة، وعن الجانب الفرنسي السفيرة الفرنسية لدى الأردن فيرونيك فولاند.
وتعدُ المركبات العسكرية متعددة الاستخدامات، ملائمة لاحتياجات القوات المسلحة الأردنية وتمتاز بسهولة الصيانة وملاءمتها طبيعة عمل الوحدات.
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21:09ت م
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