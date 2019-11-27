عدن 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسبحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي مع مدير عام الشؤون الثنائية بوزارة الخارجية في مملكة بلجيكا إنك فان كالستر الجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن.وتطرق اللقاء -وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- للقضايا المتصلة بتنفيذ اتفاق الرياض، ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، ودور بلجيكا في دعم عملية السلام من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن ورئاستها الحالية للاتحاد الأوروبي.وأشار الحضرمي إلى أن تنفيذ " اتفاق الرياض " يمثل واحدة من أهم الأوليات بالنسبة لحكومة بلاده في الوقت الراهن، لافتاً الانتباه إلى أن أي إعاقات لتنفيذ مقتضيات "اتفاق الرياض" لا تخدم عملية السلام وتصب في مصلحة مليشيا الحوثي ومشروعها الإيراني في اليمن.// انتهى //21:10ت م0296