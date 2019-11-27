القاهرة 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسأطلقت جامعة الدول العربية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (المكتب الإقليمي للدول العربية بالقاهرة) اليوم الخطة الإستراتيجية العربية متعددة القطاعات لصحة الأمهات والأطفال والمراهقات 2019-2030.وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة في بيان اليوم : إن إطلاق هذه الإستراتيجية المهمة يأتي انسجامًا مع أهداف جامعة الدول العربية التي تولي اهتماما بالغاً من خلال آلياتها المعنية بالصحة المتمثلة في مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي بشأن تحقيق الأمن الصحي للمواطن العربي، من خلال تقوية النظم الصحية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة حتى ترقى إلى مستوى أفضل ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان في التمتع بأعلى مستوى في الصحة، وذلك وفقاً لما تضمنه الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة 2030، الخاص "بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار".وأوضحت أن الغرض من إطلاق هذه الإستراتيجية هو وضع إطار مرجعي للدول العربية الأعضاء يمكن من خلاله تطوير خطط تنفيذية وطنية للارتقاء بصحة الأم والطفل والمراهقات.وشددت أبو غزالة على أن جامعة الدول العربية من خلال قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب) ستعمل مع الدول العربية الأعضاء على متابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية، كما ستعمل على التنسيق مع الدول العربية التي ستتولى تطوير الخطط الوطنية الخاصة بتنفيذ البرامج المسطرة ومتابعة تطبيقها وضمان فعاليتها على مستوى كل دولة.// انتهى //21:10ت م0297