لندن 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة في حفل الاستقبال الذي نظمته السفارة بالعاصمة البريطانية لندن، أمين عام المنظمة البحرية الدولية كيتك ليم ورؤساء وفود الدول المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية.وسُلّط الضوء خلال الحفل على جهود المملكة في مجال النقل البحري وشمول رؤيتها 2030 لهذا القطاع الحيوي لاقتصاد العالم.حضر حفل الاستقبال معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح، ومعالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، وعدد من الدبلوماسيين المدعوين وأعضاء من سفارة المملكة وسفارات الدول المشاركة في اجتماعات المنظمة البحرية المنعقدة اجتماعاتها في لندن.// انتهى //21:16ت م0298