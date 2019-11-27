الرباط 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسأكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني اليوم استعداد بلاده للإسهام في تطبيق جميع الاتفاقيات الرامية إلى تعزيز مكانة القانون الدولي الإنساني، بوصفه آلية لحماية الحقوق الأساسية في زمن الحروب والنزاعات المسلحة.وأوضح بيان صادر عن رئاسة الحكومة المغربية أن العثماني أعرب عن هذا الاستعداد خلال مباحثات أجراها مع مساعدة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر، مشيدًا في الوقت ذاته بجميع المبادرات الدولية التي تسعى إلى حماية الإنسانية من آثار ويلات ومآسي الحروب والنزاعات.كما جرى لقاء رئيس الحكومة المغربية مع المسؤولة الأممية، على هامش الندوة الدولية التي نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم بالرباط حول موضوع "سبعون عامًا على اعتماد اتفاقيات جنيف الأربع وتحديات الحماية الإنسانية".// انتهى //21:16ت م0299