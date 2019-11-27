إسلام أباد 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسأكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي حرص بلاده على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع الدول الأفريقية.صرح بذلك خلال ترؤسه اليوم مؤتمر سفراء باكستان المعتمدين لدى الدول الأفريقية في مقر وزارة الخارجية الباكستانية بإسلام أباد.وأوضح أن باكستان ترغب في بناء شراكة فعّالة مع الدول الأفريقية في مجالات الاقتصاد والأمن الغذائي وتسعى إلى انتهاج سياسة مستدامة لبناء علاقات ذات مغزى مع الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن باكستان أسهمت في تحقيق السلام والأمن والتنمية في الدول الأفريقية من خلال إسهاماتها الفعّالة في قوات حفظ السلام الدولية منذ عقود.// انتهى //21:17ت م0300