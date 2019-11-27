عمّان 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسأقرّ مجلس الوزراء الأردني اليوم مشروع قانون الموازنة العامّة للدولة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2020م، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمّة الأردني لاستكمال الإجراءات الدستوريّة لإقرارهما.ومن المقرر أن يعقد وزيرا المالية والإعلام الأردنيان، إيجازاً صحفيّاً يوم غدٍ، للإعلان عن المزيد من تفاصيل مشروعيّ القانونين.// انتهى //21:17ت م0301