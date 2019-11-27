الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واستواصلت اليوم منافسات الجولة الـ14 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 5 مباريات جمعت النجوم مع المجزل، والكوكب مع أحد، والجبلين مع العين، والأنصار مع الباطن، وجدة مع البكيرية.وعلى ملعب نادي الفتح فاز النجوم على المجزل بهدفين مقابل هدف ، ورفع النجوم رصيده لـ 12 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما توقف رصيد المجزل عند 8 نقاط في المركز الـ20 ، وحسم التعادل الإيجابي 2-2 مباراة الكوكب وأحد، ليرتفع رصيد الكوكب لـ 19 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن أحد الذي حل تاسعًا.وتعادل الجبلين مع العين بنتيجة 2-2، ليكون رصيد الجبلين 20 نقطة في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد العين لـ 27 نقطة في المركز الأول ، كما تعادل جدة والبكيرية بهدف لكل منهما، ليرتفع رصيد جدة لـ 19 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما ارتفع رصيد البكيرية لـ 23 نقطة في المركز الثالث.وتغلب الأنصار على ضيفه الباطن بهدف دون رد ، ليرفع الأنصار رصيده لـ 15 نقطة في المركز السادس عشر، فيما توقف رصيد الباطن عند 22 نقطة في المركز الخامس وله مباراة مؤجلة.وتختتم غدًا منافسات الجولة بإقامة لقاء وحيد يجمع الشعلة الثالث عشر بـ 18 نقطة مع القادسية الثاني بـ 26 نقطة.// انتهى //21:24ت م0303