المنامة 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واستعادل منتخبا عمان حامل اللقب والبحرين بدون أهداف اليوم في افتتاح مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج الـ24 لكرة القدم التي تضم أيضا السعودية والكويت.وبرغم التعادل بدون أهداف إلا أن المباراة خرجت قوية ومثيرة خصوصا في الشوط الثاني الذي شهد هجوما متبادلا من الجانبين وعددا كبيرا من الفرص الجيدة .// انتهى //21:24ت م0304