بريدة 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسافتتح رئيسا محكمة التنفيذ ببريدة المساعد الشيخ خالد بن عبدالله السليم ، ومحكمة الأحوال الشخصية ببريدة المكلف الشيخ عبدالعزيز بن صالح البهدل ، اليوم ، مركز "شمل" بريدة الذي تشرف عليه جمعية التنمية الأسرية ببريدة "أسرة" بالشراكة مع وزارة العدل ، وذلك بمقر الجمعية ، بحضور قاضي الأحوال الشخصية بعنيزة الشيخ طارق المطيري ، ومدير عام جمعية "أسرة" الدكتور محمد بن عبدالله السيف ، وعدد من القضاة ومنسوبي محكمة التنفيذ والأحوال الشخصية.وتجول رئيسا محكمتي التنفيذ والأحوال الشخصية في مقر الجمعية ، حيث قدم لهما مدير مبادرة شمل بالقصيم والمناطق الشمالية حسن بن عبدالعزيز البلهان شرحاً موجزاً عن المركز الذي يعد إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 ، مبيناً أن هذه المراكز متخصصة لتنفيذ الأحكام الخاصة بأبناء المنفصلين للالتقاء بذويهم من خلال مايوفر المركز من الحضانة والرؤية والزيارة ، ضمن بيئة ملائمة للمحضونين وذويهم ، مؤكداً أن هذه المبادرة تحظى بمتابعة مستمرة من معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني .وأفاد البلهان أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير بيئة آمنة للمحضونين وذويهم، وتقديم خدمة اجتماعية ونفسية للأطفال وذويهم ، وخلق أجواء يستطيع الطفل من خلالها الالتقاء بوالديه في أماكن مهيئة ، مشيراً إلى أن جمعية أسرة افتتحت مراكز شمل في منطقة حائل ومحافظتي عنيزة وسكاكا، وجاري العمل على افتتاح مركزي شمل في محافظة القريات ومدينة عرعر.إثر ذلك عقد رئيسا محكمتي التنفيذ والأحوال الشخصية ببريدة ، اجتماعاً مع فريق العمل بمركز شمل لمناقشة آلية العمل بين الجهتين وطرق التنفيذ والتعاون بما يسهل عملية خدمة المستفيدين بجودة واحترافية عالية وبما يخدم المستفيد ، وطرح عدد من الوسائل المساعدة لإنجاح هذا المركز الذي يعد مبادرة من وزارة العدل.// انتهى //22:15ت م0319