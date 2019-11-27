الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واستسلّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء "جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية 2019"، لتميز نظام التتبع الدوائي "رصد"، وذلك خلال حفل تكريم الفائزين الذي أُقيم اليوم في الكويت بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح أمير دولة الكويت.ومثل الهيئة بحفل التكريم نائب الرئيس لقطاع العمليات سامي الصقر، والمدير التنفيذي لتقنية المعلومات طلال السبيعي، ومدير مركز توفر وتتبع الدواء عبدالله المفرج.ويأتي فوز "الغذاء والدواء" ممثلة بنظام "رصد" بالجائزة نتيجة تبنيها أحدث الوسائل التقنية في تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المسجلة المصنّعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها، ما يسهم في تعزيز حماية المجتمع والرقابة والتأكد من سلامة الأدوية من خلال معرفة مصدرها والمراحل التي مرت بها من التصنيع حتى وصولها إلى المستهلك.ويُعد نظام التتبع الدوائي "رصد" أحد إسهامات الهيئة العامة للغذاء والدواء في برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030.ويهدف "رصد" إلى مكافحة الغش الدوائي من خلال مراقبة عمليات سلسلة التوريد كاملة، والتأكد أن الأدوية المبيعة أو المستهلكة غير مغشوشة، وتوفير بيانات موثوقة حول الأدوية المستهدفة في الغش ومصادر الأدوية المغشوشة.كما يسعى "رصد" إلى ضمان التوفر الدوائي من خلال الحصول على معلومات عن توفر ومكان وجود الدواء خلال وقت وجيز، وتمكين المستهلك من معرفة بيانات الدواء، ودعم الاستخدام الأمثل للمستحضرات وتقليل الهدر، إضافة إلى تحقيق الأمن الدوائي، من خلال الإيقاف المباشر لتداول الأدوية المسحوبة مع التحذير منها، وضمان عدم تداولها، وتمكين المستهلك من التحقق من مدى سلامة الدواء والإبلاغ عن أي عرض جانبي بعد استخدامه.// انتهى //22:30ت م0321