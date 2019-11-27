الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسانطلقت اليوم أعمال "مُعتزل الكتابة" الذي تنظمه وزارة الثقافة في مدينة عنيزة، ويستمر سبعة أيام، يلتقي خلالها عشرة كتّاب سعوديين وعرب في مكان إقامة واحد ويدخلون في حلقات نقاش وكتابة، بهدف تجويد المحتوى الأدبي السعودي ونقل التجارب والخبرات الأدبية بين أعضاء المعتزل والمشرفين عليه.واختارت وزارة الثقافة الكتابة في مجال القصة القصيرة محوراً للنسخة الأولى من "مُعتزل الكتابة"، حيث سيُخصص نوع أدبي محدد لكل نسخة من نسخ المعتزل الذي ستقدم منه الوزارة نسخاً قادمة وفي أماكن مختلفة من مناطق المملكة، في قالب جديد يُنفذ للمرة الأولى في المملكة لدعم الكتابة الإبداعية وتوفير شكل مبتكر للقاء المؤلفين وتبادل الخبرات بينهم في أجواء أدبية مثالية.ويأتي "مُعتزل الكتابة" ضمن أنشطة قطاع الأدب والنشر والترجمة الذي يتولى إدارته الدكتور محمد حسن علوان، وهو أحد البرامج التي تهدف وزارة الثقافة منها إلى دعم الإبداع الأدبي السعودي وتمكين المواهب الناشطة فيه من الحصول على معرفة إثرائية مكثفة تُسهم في الارتقاء بالتأليف الأدبي السعودي وتطويره وتنويعه.// انتهى //22:34ت م0322