الرباط 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واساقترح المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" الدكتور سالم بن محمد المالك، بحث التعاون مع الحكومة اليمنية من أجل تقديم دعم للنهوض بالعملية التعليمية باليمن، ولرقمنة المناهج الدراسية اليمنية، في إطار الرؤية الجديدة للـ "إيسيسكو"، التي تتبنى تمكين الشباب والنساء والأطفال من حقوقهم التربوية والعلمية والثقافية.وأوضح بيان للمنظمة أن المدير العام للمنظمة أكد اليوم خلال لقاء مع سفير الجمهورية اليمنية بالرباط عز الدين الأصبحي، على استعداد المنظمة لاستقبال عدد من الشباب اليمنيين لتدريبهم على أحدث التقنيات فى مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال.وفيما يخص المخاطر التي تهدد التراث اليمني، والمواقع التاريخية المعرضة للخطر، شدد الدكتور المالك على ضرورة تسجيل المواقع التاريخية اليمنية على لائحة المواقع التراثية فى العالم الإسلامى، وإعادة تأهيل ما تضرر منها، مشددًا أيضا على أهمية العمل على إنقاذ المحميات الطبيعية اليمنية من خلال ترتيب زيارة للخبراء إلى تلك المحميات لتقييم الوضع الراهن، ووضع إستراتيجية للتعامل معه، وصولاً إلى حلول عملية للحفاظ على هذه المحميات.// انتهى //22:51ت م0326