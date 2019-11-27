نيويورك 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واستراجع النفط حوالي واحد بالمئة اليوم بعد تقرير أظهر نمو مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع الأسبوع الماضي، وصعود مخزون البنزين، لكن التفاؤل حيال قرب التوصل إلى اتفاق تجارة أمريكي صيني حد من الخسائر.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 45 سنتاً بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 63.82 دولارا للبرميل، فيما نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 61 سنتاً أو واحداً بالمئة إلى 57.80 دولار للبرميل.وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية زادت 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مع تسجيل الإنتاج مستوى قياسياً مرتفعاً عند 12.9 مليون برميل يومياً وتباطؤ استهلاك مصافي التكرير.// انتهى //23:02ت م0329