بريدة 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسوفّر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم مصليات متنقلة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات التي تشهد كثافة وازدحاماً من المواطنين والمقيمين، وذلك لتمكينهم من إقامة الصلاة جماعة في وقتها.واستفاد من هذه المصليات قرابة ٨٥٠٠٠ مصلٍ ٍ في عدة مواقع في منطقة القصيم خلال الربع الأول من هذا العام ١٤٤١هـ.وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة القصيم صالح بن علي العميرة ، أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم وبدعم ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، قد أعد خطة لعمل المصليات المتنقلة في منطقة القصيم ضمن برامج التوعية والتوجيه لخدمة المواطنين والمقيمين بالتنسيق مع الجهات المعنية.// انتهى //23:16ت م0332