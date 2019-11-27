الدمام 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس‏استقبل محافظ العديد سعد بن محمد العجلان بمقر المحافظة مؤخراً وفد جمعية البر بالمنطقة الشرقية وذلك لعرض نتائج الدراسة الميدانية للمحافظة التي نفذتها الجمعية عبر مكتب استشاري متخصص.واستمع العجلان والحضور خلال اللقاء لشرح مفصل عن الدراسة وما يعود بالنفع لقاطني المحافظة ولاقتراحهم بفتح مكتب لجمعية البر بالمحافظة، معرباً عن شكره لوفد بر الشرقية على ما قاموا به من دراسات خلال جولاتهم بمحافظة العديد.// انتهى//.23:27ت م0333