القريات 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسحصلت إدارة تعليم محافظة القريات اليوم على شهادة (الآيزو) 9001:2015 ISO، نظير تحقيق الإدارة متطلبات الجودة العالمية.وهنأ مدير تعليم القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي في كلمته التي ألقاها لمنسوبي التعليم على هذا المنجز الذي يؤكد السير نحو التميز المؤسسي، مقدما الشكر لقسم الجودة وقياس الأداء على جهودهم المبذولة لنيل الشهادة.// انتهى //23:44ت م0334