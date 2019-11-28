الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسثمن معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، الدعم والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في وضع حجر الأساس لمشروع "بوابة الدرعية " الهادف إلى ترميم المنطقة التاريخية كمشروع تراثي ثقافي، وإعادتها إلى ماضيها العريق في القرن الثامن عشر، لتصبح وجهة سياحية محلية وعالمية نظراً لما تضمه من جغرافيا وتاريخ عتيق .وأكد معاليه في تصريح صحفي بهذه المناسبة على الرؤية الكاملة لتاريخ الدرعية التي ينظر بها خادم الحرمين الشريفين والمقومات في العديد من المجالات التي تحظى بها الدرعية، مبيناً أن هذا الاهتمام تجسد في تكليف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيساً لمجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية والمشرف الأول عليها ومتابعة تطويرها .وأشار إلى المكانة التاريخية للدرعية والإنجازات والتضحيات الشاهدة عليها ، منوهاً بدور هذا المشروع الكبير في التعريف بماضيها وحاضرها للأجيال القادمة بإذن الله .وسأل الدكتور السديري في ختام تصريحه الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وقيادتها ويديم علينا الأمن والأمان ورغد العيش .// انتهى //00:01ت م0336