الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسخسر المنتخب السعودي من منتخب الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دورة كأس الخليج العربي، خليجي 24 .وجاءت المباراة قوية وسيطرة كبيرة على الكرة من جانب الاخضر إلا أن منتخب الكويت تمكن من استغلال الهجمات المرتدة وسجل 3 أهداف، منها هدفين في الشوط الأول، وهدف في الشوط الثاني، فيما سجل فراس البريكان هدف منتخب الأخضر الوحيد في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، فيما سجل منتخب الكويت أهدافه في الدقائق 43 و45 من الشوط الأول،عن طريق أحمد الظفيري وسامي الصانع وسجل مبارك الفنيني الهدف الثالث في الدقيقة 90.//انتهى //00:23ت م0337