فيفاء 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسكثفت بلدية محافظة فيفاء جهودها لفتح الطرق الرئيسية والفرعية وإزالة الإنهيارات ومخلفات الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة بعد عصر اليوم .وشكلت البلدية فريقا للطوارئ لمباشرة تساقط بعض الصخور ، واستقبال البلاغات وفتح الطرق وإزالة مخلفات سيول الأمطار وإصلاح أعطال إنارة الشوارع ، فيما تواصل معدات البلدية جهودها في الميدان لاستكمال فتح الطرق وإزالة الإنهيارات ، بمتابعة من رئيس البلدية المهندس أحمد بن محمد علوان.// انتهى //00:44ت م0340