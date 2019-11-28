عام / بلدية فيفاء تستنفر جهودها لفتح الطرق
الخميس 1441/4/1 هـ الموافق 2019/11/28 م واس
فيفاء 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس
كثفت بلدية محافظة فيفاء جهودها لفتح الطرق الرئيسية والفرعية وإزالة الإنهيارات ومخلفات الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة بعد عصر اليوم .
وشكلت البلدية فريقا للطوارئ لمباشرة تساقط بعض الصخور ، واستقبال البلاغات وفتح الطرق وإزالة مخلفات سيول الأمطار وإصلاح أعطال إنارة الشوارع ، فيما تواصل معدات البلدية جهودها في الميدان لاستكمال فتح الطرق وإزالة الإنهيارات ، بمتابعة من رئيس البلدية المهندس أحمد بن محمد علوان.
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