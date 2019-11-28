جدة 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسواصل مهرجان منظمة التعاون الإسلامي المتزامن مع احتفال المنظمة بمرور ٥٠ عاما على تأسيسها فعالياته في يومه الثاني بإقامة العديد من العروض المسرحية والاستعراضية والفقرات الفلكلورية للعديد من الدول الأعضاء بالمنظمة وسط حضور من العائلات للإستمتاع بالفعاليات التي أقيمت بقاعة ليلتي والكورنيش والبلد بمحافظة جدة .وبدأت العروض بمسرحية " أليس في بلاد العجائب " المستوحاة من إحدى الروايات العالمية الشهيرة لتعريف الجمهور بالمسرح العالمي، وتروي المسرحية حكاية فتاة صغيرة في إحدى الحدائق المزهرة برفقة بعض الحيوانات وذلك في قالب خيالي نال من إستحسان الحضور وخاصة الأطفال .وتضمنت العروض كذلك إقامة سيرك عالمي من تقديم إحدى الفرق البهلوانية العالمية ذوي المهارات في إداء الحركات الإستعراضية مثل ألعاب الخفة والتوازن التي تعد من وسائل الترفيه المحببة للأطفال والكبار .بدورها جذبت عروض مسرح الدمى ضمن الفعاليات المصاحبة للإحتفالية الأسر والأطفال حيث تضمنت مشاهد للعرائس والدمى في قالب توعوي وترفيهي وتشويقي يسرد قصص عن الصداقة والأمانة والنظافة وسط تفاعل من الحضور مع العروض .‫كما شهدت الفعاليات تقديم عروض فلكلورية من الفرق المشاركة من عدد من الدول منها المملكة العربية السعودية وفلسطين واذربيجان وغينيا وتونس في أجواء تعكس واقع التنوع الثقافي في العالم الإسلامي وسط حضور جماهيري كبير .‬‫وواصل معرض المهرجان فتح أبوابه أمام الزائرين مستعرضا منتجات وإصدارات عديدة شاركت فيها الأسر المنتجة بإنتاجها من الملبوسات والتحف والمشغولات اليدوية والاكسسوارات بالإضافة إلى معرض للمأكولات الشعبية للدول المشاركة في المهرجان .// انتهى //00:44ت م0341