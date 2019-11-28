حائل 30 ربيع أول 1441هالموافق 27 نوفمبر 2019م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، اليوم وحدة العناية المركزة المطورة في مستشفى حائل العام، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حمود الشمري .كما تفقد سموه بيئة عمل الموظفين بالمستشفى، ودشن برنامج وصفتي الإلكترونية وبرنامج ( HIS ) الإلكتروني ، بعدها زار سموه معرض نوافذ التوعوي الذي اشتمل على أربعة نوافذ هي "الرؤية المستقبلية والفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي، واحسان" جمعية سفانة ".عقب ذلك حضر سموه وسمو نائبه الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة وكرم المراكز المجتازة لبرنامج الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" .وفي ختام الحفل رفع سمو أمير منطقة حائل في كلمته الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على الدعم المتواصل لتطوير الخدمات الصحية بالمنطقة ، مشيداً بجهود معالي وزير الصحة ومساعديه ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة ومنسوبي الصحة ، متطلعاً سموه المزيد من النقلات النوعية في الخدمات الطبية المميزة التي تخدم المواطنين وتوفر للمرضى العلاج الشافي بإذن الله .// انتهى //01:02ت م0342