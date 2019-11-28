كابول 30 ربيع أول 1441هالموافق 27 نوفمبر 2019م واسقتل 15 مدنيا بينهم ثمانية أطفال اليوم عندما اصطدمت عربة كانت تقلهم بلغم أرضي في شمال افغانستان.وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية نصرت رحيمي " انفجر لغم زرعه إرهابيو طالبان في سيارة مدنية مساء اليوم مما أدى إلى مقتل 15 مدنيا وإصابة اثنين".وبين القتلى ست نساء ورجل في الانفجار الذي وقع في قندوز على الحدود الشمالية لأفغانستان مع طاجيكستان، بحسب رحيمي.وتدور اشتباكات في المنطقة بين مقاتلي طالبان والقوات الأفغانية.// انتهى //01:27ت م0343