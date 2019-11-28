سياسي / مقتل 15 مدنيا بينهم ثمانية أطفال في انفجار لغم في أفغانستان
الخميس 1441/4/1 هـ الموافق 2019/11/28 م واس
كابول 30 ربيع أول 1441هالموافق 27 نوفمبر 2019م واس
قتل 15 مدنيا بينهم ثمانية أطفال اليوم عندما اصطدمت عربة كانت تقلهم بلغم أرضي في شمال افغانستان.
وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية نصرت رحيمي " انفجر لغم زرعه إرهابيو طالبان في سيارة مدنية مساء اليوم مما أدى إلى مقتل 15 مدنيا وإصابة اثنين".
وبين القتلى ست نساء ورجل في الانفجار الذي وقع في قندوز على الحدود الشمالية لأفغانستان مع طاجيكستان، بحسب رحيمي.
وتدور اشتباكات في المنطقة بين مقاتلي طالبان والقوات الأفغانية.
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