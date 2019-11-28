أبها 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسأقامت بلدية مركز الصبيخة اليوم، ورشة عمل لمناقشة الخطط المستقبلية لمراكز الشباب التي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لعدة بلديات بالمنطقة والتي تأتي ضمن تحسين المشهد الحضري لمنطقة عسير، بحضور عدد كبير من أبناء المركز ، وذلك في صالة الاجتماعات الرئيسية بضيافة البلدية بحضور محافظ طريب محمد سعيد بن عامر ومديري الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية ورجال الأعمال بالمركز.وناقش المشاركون خلال الورشة، التعريف بالمركز الشبابي وعرض محاور الورشة ونماذج تصاميم المركز.وبيّن رئيس بلدية الصبيخة سعيد بن صالح القحطاني حرص أمير منطقة عسير حفظه الله بإشراك جميع فئات المجتمع لطرح أفكارهم وتطلعاتهم للمشاريع الحكومية ومنها مشروع المركز الشبابي والذي يحظى بمتابعة مستمرة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي بشكل مباشر.// انتهى //02:41ت م0345