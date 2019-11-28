الجزائر 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واستواصلت بالجزائر اليوم أعمال الاجتماع الأول لرؤساء المكاتب الوطنية للاتصال التابعين للشرطة الجنائية الإفريقية "أفريبول" وهم يمثلون 45 بلدا إفريقيا.وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الجزائري اليوم أن اللقاء الذي انطلق أمس بالجزائر بحضور ممثلين عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) وممثلي لجنة السلم والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي وخبراء منظمات أمنية أخرى، تركز على تبادل الخبرات حول تسيير المكاتب الوطنية وتجارب منظمات الشرطة الدولية المشاركة وسبل تكثيف الجهود لمحاربة أشكال الجريمة العابرة للأوطان والجريمة المستحدثة .وقال المدير العام للأمن الجزائري خليفة أونيسي إن اللقاء يبحث أيضا محاور الخطة العامة لسير عمل الأفريبول الذي يمتد من 2020 إلى 2024 م ، ووسائل التواصل الآمن حول جرائم الإرهاب .//انتهى//04:00ت م0349