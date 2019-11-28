الرياض 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يرأس اجتماع مجلس إدارة «الدارة» ويثمن تطوير مقررات «الاجتماعية»أمر ملكي بترقية عدد من أعضاء النيابة العامةالقيادة تهنئ رئيسي موريتانيا وألبانيا بذكرى استقلال بلديهماولي العهد يصل إلى الإمارات في زيارة رسميةولي العهد ومحمد بن زايد يترأسان مجلس التنسيق السعودي - الإماراتيالأمير محمد بن سلمان: أطلقنا مبادرات نوعية ولدينا 20 مجالاً تنمويًا مشتركًافيصل بن بندر يستقبل أمين الرياض ورئيس "حقوق الإنسان" ومدير جامعة الملك سعودأمير مكة: 13 مليار ريال قيمة المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها في المحافظات الشرقيةأمير تبوك يستقبل اللواء الجلعود ومديري الأحوال المدنيةسعود بن نايف: مجموعات الدعم تحسن أنماط الحياةرئيس وزراء باكستان يشيد بمؤسسة سلطانة الخيرية"التقاعد": إيقاف طباعة التعريف بالمعاش ورقياًانتخاب المملكة في لجنة التراث العالميالشورى يوافق على نظام جمع التبرعاتد. القحطاني: عقوبة الإعدام في المملكة قائمة على أحكام الشريعة الإسلاميةنظام الملالي يشن حملة وحشية ضد المتظاهرينالسودان: مشروع قانون لـتفكيك نظام البشيرهيومن رايتس: إيران تتستر على عدد القتلى والموقوفينترحيب حوثي بإفراج التحالف العربي عن 200 أسيراستئناف العمل في مطار الريان بالمكلايوم دموي يشل العراق// يتبع //06:06ت م0003