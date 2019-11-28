عام / الصحف السعودية
الخميس 1441/4/1 هـ الموافق 2019/11/28 م واس
الرياض 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يرأس اجتماع مجلس إدارة «الدارة» ويثمن تطوير مقررات «الاجتماعية»
أمر ملكي بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة
القيادة تهنئ رئيسي موريتانيا وألبانيا بذكرى استقلال بلديهما
ولي العهد يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية
ولي العهد ومحمد بن زايد يترأسان مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي
الأمير محمد بن سلمان: أطلقنا مبادرات نوعية ولدينا 20 مجالاً تنمويًا مشتركًا
فيصل بن بندر يستقبل أمين الرياض ورئيس "حقوق الإنسان" ومدير جامعة الملك سعود
أمير مكة: 13 مليار ريال قيمة المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها في المحافظات الشرقية
أمير تبوك يستقبل اللواء الجلعود ومديري الأحوال المدنية
سعود بن نايف: مجموعات الدعم تحسن أنماط الحياة
رئيس وزراء باكستان يشيد بمؤسسة سلطانة الخيرية
"التقاعد": إيقاف طباعة التعريف بالمعاش ورقياً
انتخاب المملكة في لجنة التراث العالمي
الشورى يوافق على نظام جمع التبرعات
د. القحطاني: عقوبة الإعدام في المملكة قائمة على أحكام الشريعة الإسلامية
نظام الملالي يشن حملة وحشية ضد المتظاهرين
السودان: مشروع قانون لـتفكيك نظام البشير
هيومن رايتس: إيران تتستر على عدد القتلى والموقوفين
ترحيب حوثي بإفراج التحالف العربي عن 200 أسير
استئناف العمل في مطار الريان بالمكلا
يوم دموي يشل العراق
// يتبع //
06:06ت م
0003