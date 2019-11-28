وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( المملكة والإمارات.. رؤية مشتركة وعلاقات متنامية ): زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولـي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الـدفاع لدولة الإمارات العربية المتحدة، تجسد في مضامينها ترسيخ مبادئ وأسس الـتعاون القائمة بين المملكة والإمارات في شتى المجالات والميادين، لاسيما في ظل تأسيس مجلس التنسيق بين البلدين الشقيقين، وهو مشروع يمثل الـنموذج الاستثنائي لأوجه التعاون الإستراتيجي السعودي الإماراتي، فالزيارة تعزز أشكال الـتكامل الـسياسي والاقتصادي والـتنموي والـبشري والأمني بين البلدين، وتلك أشكال سوف ترفع معدلات الإنجازات المشتركة تحقيقا للتطلعات المنشودة للشعبين والـبلـدين، فالمجلـس يستهدف تحقيق سلـسلـة من التعاونيات المنشودة التي تصب في روافد المصالح المشتركة السعودية الإماراتية.وتابعت : كما أن الـزيارة من جانب آخر تجيء في ظل تحديات كبرى تواجه دول مجلـس الـتعاون الخلـيجي من قبل النظام الإيراني وأعوانه في المنطقة، بما يستدعي تبادل وجهات النظر حيال التصدي لتلك التحديات ومواجهتها والبحث عن أفضل السبل وأنجعها لحماية استقرار وأمن دول المنظومة التعاونية الخليجية، فالتكتلات السياسية والاقتصادية المشتركة بين دول المنطقة تمثل أهم عامل من عوامل مواجهة تلك المخاطر المحدقة بها، ولا شك أن المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي يؤكد أهمية ترسيخ وحدة المصير والمستقبل المشترك بين البلدين الشقيقين كنموذج تنسيقي حيوي.وواصلت : ولا شك أن أهمية الـزيارة تجيء من منطلق اهتمام المملكة والإمارات لتعميق مفاهيم الاستقرار والأمن بين الـبلـدين وبقية دول مجلـس الـتعاون الخلـيجي، فالـتحديات الـتي ظهرت علـى الـسطح من قبل إيران كاعتداء أعوانها على المنشآت النفطية بالمملكة والاعتداء على السفن التجارية في عمق المياه الخليجية، واعتداءات أعوان إيران في اليمن على المملكة بالـطائرات المسيرة وغيرها من صنوف الاعتداءات تقتضي البحث في وسائل التصدي لأخطارها، وهو على رأس اهتمامات سمو ولي العهد أثناء زيارته للإمارات.وختمت : ويبدو واضحا للعيان أن تلك المخاطر المحدقة بدول مجلس الـتعاون تستلزم الـتشاور والتنسيق بين زعماء تلك الدول، دعما لأواصر التعاون فيما بينها في مختلف المجالات بما فيها المجالان العسكري والأمني، وتستلزم بالضرورة وضع الإستراتيجيات المناسبة لمواجهة كافة تلك المخاطر، وإزاء ذلك، فإن زيارة سمو ولي العهد للإمارات تبحث ضمن ما تبحث عن تعميق وتجذير الـعلاقات السعودية الإماراتية من جانب، وتبحث أيضا في أفضل الـوسائل وأنجعها لحماية مصالـح الـبلـدين والمصالـح الخليجية المشتركة من تلك المخاطر التي مازالت تشكلتهديدا صارخا لأمن واستقرار الدول الخليجية.// يتبع //06:06ت م0005