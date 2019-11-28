وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( أنموذج متفرد ): إذا كانت العلاقات السعودية الإماراتية ترتكز في رسوخها على الروابط التاريخية والوشائج القوية، فإن مايميزها إلى حد التفرد هو قوة الدفع النوعية والمتنامية التي تشهدها العلاقات المشتركة بدعم وتوجيه من القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين، وإرادة العزم لتحقيق الشراكة في كافة المجالات لما فيه مصالحة الشعبين، والرؤية الاستراتيجية في مواجهة المخاطر ومخاطر التدخلات الإقليمية، وتعزيز التوجهات المتسقة تجاه قضايا المنطقة والعالم.وأكملت : ويأتي اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، تجسيدا للرؤية السديدة للطموحات المشتركة، ودليلًا عمليا على إيجابية وعمق العلاقات وتجذرها، وتأكيدا لوحدة المصير والمستقبل، حيث يعد المجلس نموذجًا استثنائيًا للتعاون الاستراتيجي والريادة في المسيرة المشتركة على مستوى المنطقة، وتحقيق التكامل من خلال الشراكات السياسية والاقتصادية الوثيقة، ما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة واستقرار المنطقة.وختمت : اليوم يمثل مجلس التنسيق قاطرة التعاون المشترك، ويضع البلدين في المكانة اللائقة بهما على الخريطة الإقليمية والدولية، متوجا بإرادة سياسية راسخة ومبادرات وإنجازات لحاضر اليوم وللأجيال بما يعزز مصالح البلدين، عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة، تكفل استدامة الخطط ونجاحها على أرض الواقع ، وتفتح آفاق الإبداع والابتكار والاختراع والتميز أمام الأجيال الشابة من أبناء الدولتين وطموحاتهم العالية في المزيد من الازدهار والعزة والريادة.// يتبع //06:06ت م0006